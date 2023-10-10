İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden İsrail açıklaması: 'Savaş suçu'
New York merkezli insan hakları izleme örgütü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Filistinlilere yönelik kullandığı sözleri, "savaş suçuna çağrı" olarak değerlendirdi.
İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gallant'ın Filistinliler için kullandığı "İnsansı canavarlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz" şeklindeki açıklamalarının "iğrenç" bulunduğu belirtildi.
Gallant'ın sözleri için "Bu savaş suçu işlemeye çağrıdır" ifadesine yer verilen paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi etiketlenerek, İsrailli Bakan'ın bu sözlerinin "not edilmesi" gerektiği yazıldı.
Paylaşımda ayrıca, HRW İsrail ve Filistin Direktörü Omar Shakir'in "İşgal altındaki bir bölgedeki nüfusu yiyecek ve elektrikten mahrum bırakmak, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması gibi, bir savaş suçu olan toplu cezalandırmadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işlemeye yönelik bu çağrıyı dikkate almalıdır" değerlendirmesi yer aldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Gazze Şeridi'nin tamamen kuşatılması emrini verdim. Elektrik olmayacak, yiyecek olmayacak, yakıt olmayacak, her şey kapalı. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
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