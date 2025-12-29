İnsan hatası faciaya dönüştü: İskoçya’da cenaze skandalı

İskoçya’nın Glasgow kentinde bulunan Queen Elizabeth University Hospital (QEUH) morgunda yapılan bir hata, iki aileyi derinden etkiledi.

Hastane personelinin yanlış etiketlenen bir cenazeyi cenaze hizmetlerine teslim etmesi sonucu, bir aile kendilerine ait olmadığını bilmeden başka bir kişinin naaşını yaktırdı.

Hata, ancak cenaze töreni ve kremasyon işlemi tamamlandıktan sonra fark edildi.

Yakınlarını uğurladıklarını düşünen ailenin, gerçeği öğrendikten sonra büyük bir yıkım yaşadığı belirtildi.

Yanlışlık, yalnızca bu aileyi değil, kendi yakınlarının cenazesini teslim alamayan ve veda töreni yapma hakkı elinden alınan başka bir aileyi de mağdur etti.

Hastanenin bağlı olduğu NHS Greater Glasgow and Clyde, olayın “insan hatasından” kaynaklandığını açıkladı. Kurum, hataya karışan personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE SORUNLAR YAŞANMIŞTI

Yaklaşık 960 milyon avroya mal olan QEUH kampüsü, 2015’te açıldığında dünya çapında örnek bir sağlık tesisi olarak tanıtılmıştı.

Ancak hastane, sonraki yıllarda enfeksiyon salgınları, su ve havalandırma sistemleriyle ilgili ciddi sorunlar nedeniyle sık sık gündeme geldi.

İskoçya hükümeti de yaşanan olaydan dolayı “derin endişe duyduklarını” açıkladı.

Bir hükümet sözcüsü, “Bu korkunç olaydan etkilenen ailelere en içten taziyelerimizi iletiyoruz. NHS Greater Glasgow and Clyde’a, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle soruşturulması gerektiğini açıkça ifade ettik” dedi.