'İnsani ara' sona erdi: İsrail kaldığı yerden devam etti

Yayınlanma: 03.12.2023 - 14:39

Güncelleme: 03.12.2023 - 14:41

İnsani aranın ardından yeniden sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail güçlerinin 3 gün boyunca düzenlediği saldırılar, çoğu kadın ve çocuk yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlenen hava saldırısında 30 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgedeki gazeteciler, dün gece şehirde gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle şehrin doğusundan batısına ya da Refah şehrine göç eden Filistinlilerin saldırı altında kaldığını belirterek, “Gazze’de güvenli hiçbir yer yok” açıklamasını yaptı.

Han Yunus’un kuzeyinde ise arama kurtarma ekipleri, İsrail saldırılarında yerle bir olan 50 evin enkazından en az 10 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.

REFAH’TA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in Refah şehrinin doğusunda bir eve düzenlediği baskında 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İSRAİL’İN HEDEF ALDIĞI NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI’NDA 13 ÖLÜ

İsrail, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda da çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Enkaz altında kalanların olduğu belirtilirken, yaralıların Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Tal al-Zaatar’da bulunan Al Awda Hastanesi’ne götürüldüğü aktarıldı.

BATI ŞERİA’DA BİR FİLİSTİNLİ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın Qalqilya şehrine bu sabah düzenlediği baskında ise 21 yaşındaki Adnan Issam Zaid, vurularak öldürüldü.

Batı Şeria’da İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana katledilen Filistinli sayısı 250’ye yükselirken, Filistin Tutuklular ve Eski Mahkumlar İşleri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana bölgede 3 bin 400 kişinin de işgalci İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

GAZZE ŞERİDİ’NDE 11 EKİM’DEN BU YANA ELEKTRİK YOK

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi'nin (GEDCO) verileri paylaşılarak, İsrail saldırıları altındaki bölgede 11 Ekim’den bu yana elektrik olmadığı belirtildi. Verilere göre İsrail’in Gazze Şeridi’ne 8 Ekim’de elektrik tedarikini kestiği ve bölgedeki elektrik santralinin ise 11 Ekim’de durduğu belirtildi.

Elektriğin kesilmesinden önceki döneme ait verilerde ise, Gazze Şeridi’ne Ocak ayından Eylül ayına kadar günde ortalama 13,3 saat elektrik verildiği aktarıldı.