İnsanlar metro istasyonlarında bekledi... Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

Rusya'nın düzenlediği son dönemin en yoğun hava saldırısında Ukrayna'nın enerji altyapısı hedef alındı, ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:32
İnsanlar metro istasyonlarında bekledi... Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı
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Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçaklarından seyir füzesi fırlatma tehdidine karşı ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığını kaydederek, enerji sistemindeki durumun "ağır" olduğunu belirtti.

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'nun Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin yaşandığına dikkat çekilerek, ülke genelindeki enerji çalışanlarının sorunları en kısa sürede çözmeye çalıştığı vurgulandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Uzmanların belirttiği gibi ise bunun nedeni tüm Ukrayna enerji ağındaki sorunlardan kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

Kliçko ayrıca kentin bir kısmında su kesintilerin de yaşandığını duyurdu.

SALDIRILARDA EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Zaporijya Bölgesi Askeri idare Başkanı İvan Fedorov, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lisak ise bölgeye düzenlenen saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Volın bölgesine bağlı Lutsk şehri Belediye Başkanı İgor Polişçuk ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Rus saldırı sonucu şehirde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan başkent Kiev'de sabah erken saatlerinden itibaren çalan sirenlerle birlikte insanların metro istasyonlarında bekledikleri görüldü.


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