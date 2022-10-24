İnsansız hava aracı Guinness rekoru kırdı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:08

Çin'in Beihang Üniversitesi'nin araştırma ekibi, mekanik kanatlarını çırparak uçan insansız hava aracı olan ornithopter ile gerçekleştirilen en uzun uçuş süresiyle Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başardı.

Beihang Üniversitesi'nden araştırmacılar ve öğrenciler tarafından inşa edilen kuşa benzeyen hava aracı 1 saat 30 dakika 4,98 saniye boyunca kesintisiz uçtu.

21 Temmuz'da Beijing'deki bir açık alanda gerçekleşen rekor denemesi (tek seferde) videoya alındı.

Üniversite tarafından yapılan basın açıklamasında Guinness Dünya Rekorları sertifikası açıklandı.

Lityum iyon pillerden beslenen kanat çırpan insansız hava aracı, 1,6 kilogram ağırlığında, 2 metre kanat açıklığına sahip ve saniyede 10 metrelik bir hızla uçabiliyor.

Üniversitenin Sınır Bilim Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapan ve araştırma ekibinin üyesi olan Zhao Longfei, ekibin Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek için Ekim 2021'de başvuruda bulunduğunu söyledi.

Daha önce dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen ornithopter uçuş denemelerinin süresinin kısa olduğunu ve çoğunun sadece yarım saat civarında sürdüğünü kaydeden Zhao, bu süre diğer konvansiyonel hava araçlarına kıyasla çok kısa olduğu için bu alanda dünya rekorunun boş kaldığını sözlerine ekledi.

Beihang Üniversitesi tarafından geliştirilen ornithopter'in uçuşu görülüyor, 21 Ocak 2022. (Beihang Üniversitesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Çin'de geliştirilen hava aracı önceki testlerde sadece 53 dakika havada kalabiliyordu. Ancak güç sistemi ve kanat dinamiğinin optimize edilmesinin ardından büyük performans artışı elde edildi ve dünya rekoru kırmak için en uygun hale geldi.

Ornithopter'ler; kuş, yarasa ve böceklerin kanat çırparak uçma davranışını taklit ediyor. Zhao, bu araçların Mars'ın incelenmesi, havalimanlarında kuşların kovulması ve yakın uzay hava araçlarına ilişkin çalışmalar gibi birçok alanda potansiyel uygulamaları olduğunu söyledi.