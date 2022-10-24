Tesla'dan 'Çin' hamlesi: Fiyatlarını düşürdü

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:09

Tesla, Çin'de Model 3 ve Model Y otomobilleri için satış fiyatlarını yüzde 9'a varan oranlara kadar düşürdü. Dünyanın en büyük otomobilindeki talebin yumuşadığına dair işaretler, sektördeki artış trendini tersine çevirdi.

SİGORTA TEŞVİKLERİ SUNMUŞTU



Fiyat indirimleri Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçen hafta "bir tür resesyon"un sürmekte olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Tesla geçtiğimiz ay da araç satışlarını artırmak için sigorta teşvikleri sunmuştu.

China Merchants Bank International (CMBI), “Tesla'nın fiyat indirimleri, elektrikli araç üreticileri için artan rekabet riskinin altını çizdi. Çin'de, endüstri çapında satışların 2023'e kadar yavaşlaması bekleniyor” dedi.