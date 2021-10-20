Interpol ile arandığı belirtildi: FARC'ın sembol isimlerinden Granda tutuklandı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 13:29

FARC liderlerinden Granda geçtiğimiz gün tutuklandı. FARC üyelerinin siyasi partisi Comunes, olayla ilgili Bogota yönetimini suçlarken Kolobmiya Savunma Bakanı Diego Molano, Paraguay'a işaret etti.

Olayı ilk olarak Comunes vekilleri Carlos Lozada ve Pablo Catatumbo duyurdu.

“AÇIK İHLALİ OLDUĞUNU” SÖYLEDİ

Lozada Twitter'dan yaptığı açıklamada, Granda'nın tutuklanmasının 2016'da FARC'la Kolombiya hükümeti arasında imzalanan barış anlaşmasının açık ihlali olduğunu söyledi.

Lozada, Granda'nın barış sürecini yürüten çatışma dönemindeki suçları araştıran Barış için Özel Yargı Kurulu'nun izniyle yurtdışına çıktığını ifade etti. Granda'nın beraberinde Comunes Başkanı Rodrigo Londono'nun olduğu kaydedildi.

Londono'da da yaptığı açıklamada Meksika'da siyasi bir eğitime katıldıklarını belirtti:

Uluslararası toplumu, Rodrigo Granda'nın güvenliğini garanti etmeye çağırıyorum.

Comunes'in Twitter hesabından yapılan paylaşımdaysa tutuklama yüzünden Kolombiya hükümeti suçlandı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, barış sürecine saldırdığı öne sürüldü.

INTERPOL İLE ARANDIĞI SÖYLENDİ

Ancak Kolombiya Savunma Bakanı Molano daha sonra yaptığı açıklamada, Granda'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığını ve başvurunun Paraguay tarafından kaçırma ve kasten öldürme suçlarından dolayı yapıldığını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP, Meksikalı yetkililerin tutuklamayı doğruladığını ancak daha fazla ayrıntı vermediğini bildirdi.

RODRİGO GRANDA MESELESİ

72 yaşındaki Granda,16 yıl önce de Venezuela ve Kolombiya arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

"Rodrigo Granda meselesi" diye bilinen olayda Granda, Kolombiya gizli servisi tarafından Venezuela'nın başkenti Karakas'ta kaçırılarak Kolombiya'ya götürülmüştü.

Bölgede tansiyon yükselirken Venezuela, egemenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle Kolombiya'yı suçlarken Kolombiya ise Venezuela'ya gerillalarla işbirliği yapma suçlaması yöneltmişti.

Granda, FARC'ın elindeki rehineleri salması için girişimde bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin isteğiyle 2007'de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe