Twitter, bazı ABD'li gazetecilerin hesaplarını askıya aldı
Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, Amerikan CNN, New York Times, Washington Post'ta çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı.
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın gazeteciler için getirdiği yeni kuralların ardından aralarında CNN, Washington Post, New York Times gibi kurumlarda çalışan çok sayıda gazetecinin hesabı askıya alındı.
Hesapların askıya alınmasıyla tweet'e yanıt veren Musk, kendisinin ifade özgürlüğüne destek verdiğini söyleyerek, kişisel bilgileri internet üzerinde ifşa ettikleri için (doxxing) hesaplarının askıya alındığını söyledi. Musk, "Herkes için geçerli olan "doxxing" kuralları gazeteciler için de geçerli" ifadelerini kullandı.
Hesapları askıya alınan muhabirler arasında CNN'den Donie O'Sullivan, New York Times'tan Ryan Mac, Washington Post'tan Drew Harwell, Intercept'ten Micah Lee ve gazeteci Aaron Rupar da bulunuyor.
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