'İntihar kapsülü'nün mucidinden yeni 'ölüm' cihazı

Ötanazi yanlısı Exit International adlı kuruluşun kurucusu olan Avustralyalı doktor Dr. Philip Nitschke, kişinin bir düğmeye basarak yaşamına son vermesini mümkün kıldığı belirtilen, 3D yazıcıyla üretilmiş Sarco kapsülünün mucidi olarak biliniyor.

Sarco kapsülü, kapsül içindeki oksijen seviyesini azot gazı kullanarak kademeli biçimde düşürüyor; bu sürecin kısa sürede bilinç kaybına ve yaklaşık 10 dakika içinde ölüme yol açtığı belirtiliyor.

Cihaz, 2024 yılında 64 yaşındaki Amerikalı bir kadının İsviçre’de bu kapsülü kullanarak hayatına son vermesinin ardından hukuki bir tartışmanın merkezine oturmuştu.

Olayın ardından İsviçreli yetkililer, Sarco’nun ürün güvenliği ve tıbbi düzenlemelere uygun olmadığı gerekçesiyle cihazla bağlantılı bazı kişileri gözaltına almıştı. İsviçre’de yardımlı intihar belirli koşullar altında yasal olsa da, Sarco’nun bu koşulları karşılamadığı savunulmuştu.

YENİ CİHAZ: KAİROS KOLLARI

78 yaşındaki Nitschke şimdi ise 'Kairos Kolları' adını verdiği yeni yardımcılı ölüm cihazını tanıttı. Sarco’nun aksine bu cihazın ilaç kullanılmadan çalıştığı öne sürülüyor.

Kairos Kolları’nın tanıtımı, Exit International tarafından düzenlenen bir atölye çalışması sırasında yapıldı. Cihazın, boyundaki karotis arterlerine ve baroreseptörlere baskı uygulayacak şekilde tasarlandığı, bu yolla beyne giden kan akışını kısıtladığı ifade ediliyor.

Nitschke’ye göre bu mekanizma, hızlı bilinç kaybına ve ardından ölüme yol açıyor. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Nitschke, cihazı şu sözlerle tanımladı:

Exit Kairos Kolları, yardımlı ölüm arayışında önemli bir gelişme… hızlı, güvenilir, ilaçsız ve en önemlisi engellenemez.

Nitschke, atölyeye katılanlara yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

İntihar bir suç değil. Bu, bir araba hava yastığı gibi çalışacak: Düğmeye basıyorsunuz, bir anda bayılıyor ve ölüyorsunuz.

Cihazın, boyundaki iki kritik noktaya baskı uygulayarak karotis ve vertebral arterlerden beyne giden kan akışını aniden kestiği belirtiliyor.

'ÖLÜM ANAHTARI' YOLDA

Nitschke ayrıca, basında 'intihar anahtarı' olarak anılan başka bir cihaz üzerinde de çalıştığını açıkladı. Bu cihazın, kişinin ileride zihinsel kapasitesini kaybetmesi durumunu hedef aldığı ifade ediliyor.

Nitschke’ye göre pek çok ülkede yardımlı ölüm için zihinsel yeterlilik şartı aranıyor. Geliştirilmekte olan bu sistem ise kişinin bacağına yerleştirilen küçük bir implanttan oluşuyor. Cihaz, önceden belirlenen süre sonunda bir uyarı sesi çıkarıyor. Eğer kişi bu sesi durduramazsa — örneğin ağır demans nedeniyle — cihazın ölümcül mekanizmayı devreye soktuğu iddia ediliyor.

HUKUKİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Yardımlı intihar Birleşik Krallık’ta hâlâ yasadışı. Ancak İngiltere ve Galler’de terminal hastalara belirli koşullar altında yardımlı ölüm hakkı tanımayı amaçlayan yeni bir yasa tasarısı onaylandı. Tasarının önümüzdeki dört yıl içinde yasalaşabileceği belirtiliyor.

Dr. Nitschke’nin geliştirdiği cihazlar ise, etik, hukuki ve tıbbi açıdan uluslararası düzeyde yoğun tartışmalara konu olmaya devam ediyor.