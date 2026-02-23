Irak açıkladı: Türkiye, IŞİD şüphelisi vatandaşlarını geri alacak

Irak, uzun yıllardır IŞİD şüphelilerini barındıran El Hol kampı ve hapishanelerin kapatılmasının ardından, ABD ile koordineli bir operasyon kapsamında binlerce tutukluyu Suriye’den teslim aldı.

Bağdat yönetimi, terör şüphesiyle tutulan kişileri kendi hukuk sistemi içinde yargılamayı planladığını belirtirken, aynı zamanda diğer ülkelere de vatandaşlarını geri almaları çağrısında bulunuyor.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmede, Irak’ın çeşitli ülkelerle vatandaşların geri kabulü konusunda temas yürüttüğünü ve Türkiye ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

Hüseyin, BM İnsan Hakları Konseyi’ne yaptığı ayrı açıklamada ise ülkeleri, terör eylemlerine karışan vatandaşlarını geri alarak kendi ülkelerinde yargılamaya çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Suriye’nin kuzeydoğusunda, uzun yıllar boyunca terör örgütü IŞİD bağlantılı olduğu belirtilen kadın ve çocukların tutulduğu El Hol kampının tamamen boşaltıldığı bildirildi. Yetkililer, kamptan son konvoyun pazar sabahı ayrıldığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan kamp yönetiminden sorumlu yetkili Fadi el-Kasım, son haftalarda yüzlerce kişinin Halep kırsalındaki Akhtarin kampına sevk edildiğini, bazı kamp sakinlerinin ise Irak’a geri gönderildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de geçen hafta 191 Irak vatandaşının kamptan ülkelerine dönüşüne destek verdiğini duyurdu.

Yetkililer, kampın boşaltılması kararının, çöl bölgesindeki izole konumu ve hizmetlerden uzak olması nedeniyle alındığını belirtti.

IŞİD'in 2019’da yenilgiye uğramasının ardından El Hol kampında yaklaşık 73 bin kişi bulunuyordu.

Kamp sakinlerinin çoğunu IŞİD mensuplarının eşleri, dul kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu. Aradan geçen sürede bazı ülkelerin vatandaşlarını geri almasıyla sayı geçen ay itibarıyla yaklaşık 24 bine kadar düşmüştü.

Geçen ay Suriye hükümet güçleri, terör örgütü YPG/SDG'ye karşı düzenlenen operasyonun ardından El Hol kampının denetimini ele geçirmişti.