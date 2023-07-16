Irak Başbakanı iç savaşın başlangıcından beri ilk kez Suriye’ye giderek Esad ile görüştü

Yayınlanma: 16.07.2023 - 16:56

Güncelleme: 16.07.2023 - 17:19

Reuters Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad (solda) ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani

Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani Pazar günü Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Böylece iç savaşın patlak verdiği 2011’den beri ilk kez bir Irak Başbakanı Suriye'ye ziyarette bulundu.

Esad ve Sudani görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) de dahil olmak üzere, 600 kilometrelik sınırlarını güvenlik tehditlerinden korumayı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi görüştüklerini açıkladı.

Sudani ayrıca, her iki ülkede de yağışların azalması, iklim değişikliği ve Türkiye’deki barajların neden olduğunu söylediği kuraklık koşullarıyla mücadele etmenin yollarını görüştüklerini kaydetti.

Sudani, "Sudan hakettiğimiz payı almak için işbirliği yapmalıyız" dedi.

Sudani, Irak'ın 2011'den beri ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Suriye'ye uygulanan ve genişletilen yaptırımların kaldırılmasını desteklediğini söyledi.

Bölgesel ağırlığı olan İran'la yakın ekonomik, askeri ve siyasi bağları olan Irak ve Suriye, Suriye'deki iç savaş boyunca diğer Arap devletleri büyükelçilerini geri çekip Suriye'deki büyükelçiliklerini kapatırken bile ilişkilerini sürdürdüler.

Bağdat ve Şam, İran destekli Şii silahlı gruplarla birlikte, Irak'tan Suriye'ye yayılan ve bir noktada her iki ülkenin üçte birinden fazlasını kontrol eden IŞİD’e karşı mücadelede işbirliği yaptı.

Başbakan'ın dış ilişkiler danışmanı Farhad Alaaldin toplantıdan önce yaptığı açıklamada, Sudani'nin Captagon olarak adlandırılan sentetik uyuşturucunun ülkeye girişiyle mücadeleyi ve Irak'ın ihracat rotalarını çeşitlendirmesine yardımcı olabilecek bir Akdeniz petrol boru hattını yeniden açma olasılıklarını görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Reuters

Sudani'nin ziyareti, aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu diğer ülkelerin Şam'la yıllarca süren gerilimden sonra ilişkileri yeniden başlatmasını takip ediyor.

Suriye, Mayıs ayında 12 yıl sonra Arap Birliği'ne geri kabul edilmişti.

Esad, Rusya ve İran'ın askeri ve ekonomik desteğiyle Suriye'nin büyük bölümünün kontrolünü yeniden ele geçirdi ve şimdi bölge ülkeleri, uyuşturucu kaçakçılığını sona erdirmek ve milyonlarca göçmen ve mülteciyi geri göndermek için onunla diyalog arayışında.

Suriye; Ürdün ve Irak sınırlarında uyuşturucu kaçakçılığının sona erdirilmesine yardım etmeyi kabul etti.

Üst düzey Suriyeli yetkililer ve Esad'ın akrabaları, uyuşturucu ticaretiyle ilgili oldukları iddiasıyla son aylarda ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nde yaptırım listelerine eklendi.

Suriye hükümeti uyuşturucu ticaretine karıştığı iddiasını reddediyor.

BBC yakın zamanda, Suriyeli üst düzey yetkililerin uyuşturucu ticareti yaptıklarını, Captagon satışında rol oynadıklarını ortaya çıkarmıştı.