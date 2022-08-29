Irak Başbakanı Kazımi'den Sadr'a çağrı: Destekçilerini hükümet kurumlarından çekmelidir

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:36

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi bazı grupların başkent Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Hükümet Sarayı'na girmesi üzerine Başbakan Mustafa el-Kazımi, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Kazımi, Sadr'dan "destekçilerine hükümet kurumlarından çekilmeleri için çağrıda bulunmasını" talep etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN MÜDAHALE

Irak güçleri, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basan Sadr Hareketi destekçilerine göz yaşartıcı gaz kapsülleriyle müdahalede bulundu.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.