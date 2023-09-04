Irak Başbakanı Sudani'den Kerkük açıklaması: Fitne çıkaranlar cezalandırılacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük’te yaşanan olaylarda saldırıları gerçekleştiren ve fitne çıkarmaya çalışanların yasa uyarınca cezalandırılacaklarını söyledi.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:59
Irak Başbakanı Sudani'den Kerkük açıklaması: Fitne çıkaranlar cezalandırılacak
Abone Ol google-news

Irak Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Meclisi’ndeki Kerkük milletvekillerini makamında kabul etti. Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sudani’nin Kerkük milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantıda Kerkük’teki son durumu ele aldığı bildirildi.

Kerkük’te güvenlik, istikrar ve toplumsal barışın korunması gerektiğini belirten Sudani, kentte saldırıları gerçekleştiren ve fitne çıkarmaya çalışanların yasa uyarınca cezalandırılacaklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kerkük’te bir hafta önce Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) teslim edilmesini reddeden Türkmenlerle Araplar Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatmıştı.

Yolun açılmasını isteyen bir grup, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Rahimava bölgesinde gerçekleştirdiği protestoda yaşanan olaylarda 4 protestocu hayatını kaybederken 14 kişi de yaralanmıştı.


Player Alanı
ırak Kerkük

İlgili Haberler

Irak Başbakanı Sudani'den Kerkük'te olay çıkaranlara karşı operasyon talimatı

Irak Başbakanı Sudani'den Kerkük'te olay çıkaranlara karşı operasyon talimatı
Kerkük’te sokaklar karıştı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük’te sokaklar karıştı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak: 'Kerkük-Ceyhan boru hattından akışın başlaması için hâlâ Türkiye'den yanıt bekliyoruz'

Irak: 'Kerkük-Ceyhan boru hattından akışın başlaması için hâlâ Türkiye'den yanıt bekliyoruz'

En Çok Okunan Haberler