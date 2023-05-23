Irak: 'Kerkük-Ceyhan boru hattından akışın başlaması için hâlâ Türkiye'den yanıt bekliyoruz'

Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:42

Güncelleme: 23.05.2023 - 17:42

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı. Irak'ın 25 Mart 2023 tarihinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından, IKBY’den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durmuştu.

Tahkim mahkemesinin ayrıca Türkiye'nin Irak yönetimine 1,4 milyar dolar ödemesine karar verdiği aktarılmıştı. Ancak Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tek taraflı bir tazminat ödemesinin gerçekleşmeyeceğini, iki tarafın da kabul edilen ve reddedilen talepleri olduğunu, iki tarafın da tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Bağdat ile Erbil yönetimleri, nisan ayının başında Türkiye üzerinden petrol ihracatına devam edilmesi için anlaşmaya varmıştı ancak boru hattından petrol akışı henüz sağlanmadı. IKBY'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının müzakerelerin tıkanması yüzünden hala başlamadığı bildirilmişti. IKBY Dış İlişkiler Sözcüsü Lawk Ghafuri, “Petrol akışıyla ilgili ilgili her şey artık Bağdat ve Ankara’nın elinde, her iki taraf da petrol akışını yeniden başlatmak için bir anlaşmaya varmalı” demişti.

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Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Türkiye'ye açılan tahkim davasının sonuçlanmasının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye'ye ham petrol ihracatının durması hakkında açıklama yaptı.

Abdulgani, Irak'ın petrol ihracatını devam ettirmek için Türkiye'nin nihai yanıtını beklediğini söyledi. Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından Kerkük-Ceyhan boru hattında zarar olup olmadığını teknik bir ekip tarafından incelendiğini bildirdiğini aktaran Irak Petrol Bakanı, "Boru hattının hazır olup olmadığını ya da ekstra kontrole ihtiyaç duyup duymadığını görmek için teknik bir ekip göndermek üzereyiz" dedi.