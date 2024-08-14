Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin Türkiye’ye geliyor

Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:34

Güncelleme: 14.08.2024 - 12:34

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin beraberindeki üst düzeyli heyetle birlikte 15 Ağustos’ta Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Nisan’da Irak’a gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan “Ortak İşbirliği için Stratejik Çerçeve Anlaşması” ile teşkil edilen “Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu”nun ilk toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Iraklı mevkidaşının eş başkanlığında yapılacak.

Aynı gün ayrıca iki bakanın eş başkanlığında “Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması”nın dördüncü toplantısının da yapılması öngürülüyor.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Iraklı mevkidaşlarının da katılması bekleniyor.

Bahsi geçen toplantılarda ikili ilişkilerin muhtelif boyutlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor.