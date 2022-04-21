Irak eski Başbakanı: Irak'taki Türk askeri varlığı sona ersin

21 Nisan 2022 Perşembe, 15:54

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Kilit Operasyonu devam ederken, Irak'tan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Irak'ın eski Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu Partisi Başkanı Nuri el Maliki, Türkiye'nin, bölgede PKK'lı teröristlere yönelik yürüttüğü operasyonları hedef alarak eleştirilerde bulundu.

'OPERASYONLAR BÖLGE HALKINI KORKUTUYOR'

Nuri el Maliki, Irak topraklarındaki "aşırılıkları" reddederek, "Irak'taki Türk askeri varlığının sona ermesi gerektiğini" söyledi. el Maliki ayrıca, "Türkiye'nin, Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini" belirterek, operasyonların bölge halkını "korkuttuğunu" kaydetti.

'OPERASYONLARIN AMACI BİLİNMİYOR'

Maliki, bölgedeki operasyonlara değinerek, "Türk operasyonlarının amacını bilmiyoruz. Bu operasyonlar ne zaman bitecek ve bölge halkı zarar görmeye devam edecek mi?" açıklamasında bulundu.

'PKK'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI SONA ERDİRİLSİN'

Maliki ayrıca, Bağdat hükümetine çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın, yerleşim yerlerinde güvenli bir yaşam sürmesi için bu eylemleri ele alması lazım ve PKK militanlarının bölgedeki varlığına son vermesi gerekiyor" dedi.