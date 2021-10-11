Irak halkı genel seçimler için sandık başında
Irak’ta, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından 5’inci kez seçimler yapılıyor.
Yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için seçim merkezlerine akın etmeye başladı.
Geniş çaplı güvenlik önlemleri ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla başlayan seçimler için 57 bin 834 seçim merkezi kuruldu.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği 21 koalisyon ve 109 siyasi partinin yanı sıra bağımsız adayların da bulunduğu 3 bin 249 aday mecliste bulunan 329 sandalye için yarışacak.
Oy kullanma işlemleri yerel saatle 18’de sona erecek.
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