Irak hava sahası kapatma kararını uzattı

Irak Sivil Havacılık Otoritesi, ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Irak hava sahasının pazartesi günü saat 12.00’ye (09.00 GMT) kadar kapalı kalacağını açıkladı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kararın, bölgedeki güvenlik gelişmeleri dikkate alınarak alındığı belirtildi.
Irak Sivil Havacılık Otoritesi, hava sahasının kapatılmasının “bölgesel güvenlik durumuna bağlı geçici bir tedbir” olduğunu ifade etti.
Kararın, bölgede artan askeri gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle sivil hava trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.
Yetkililer, hava sahasının yeniden açılmasına ilişkin değerlendirmelerin güvenlik durumuna göre yapılacağını bildirdi.