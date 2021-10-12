Irak: IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim'i yurt dışında yakaladık
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, IŞİD'in eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün "mali işler sorumlusu" olarak bilinen Sami Casim'in yakalandığını duyurdu. Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabında, istihbarat birimlerinin Casim'i ülke dışında gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirdiğini açıkladı. El-Kazımi, Casim'in hangi ülkede yakalandığını söylemedi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, IŞİD'in eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün "kasası" olarak bilinen Sami Casim'in yakalandığını duyurdu.
Mustafa el-Kazımi, Twitter hesabında, istihbarat birimlerinin Casim'i ülke dışında gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirdiğini açıkladı.
El-Kazımi, Casim'in hangi ülkede yakalandığını söylemedi.
Irak yetkililerine göre Sami Casim, IŞİD lideri Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi'ye de yakın bir isim.
AFP: Sami Casim, Türkiye'de yakalandı
Fransız Haber Ajansı (AFP), Iraklı bir üst düzey askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, Casim'in Türkiye'de ele geçirildiğini duyurdu.
Türkiye'den ise konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.
"Hacı Hamid" olarak da bilinen Sami Casim, ABD tarafından da aranıyordu.
ABD, Casim'in yakalanmasına yardımcı olacaklara 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre Casim, "IŞİD'in terör operasyonlarının finansmanında" önemli rol oynamış ve örgütün gelir getiren "yasa dışı petrol, gaz, tarihi eser ve mineral" satışı gibi mali operasyonlarını yönetmişri.
BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Irak yetkililerinin, Casim'in yakalanmasının IŞİD için önemli bir darbe olduğunu düşündüklerini söylüyor.
IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını; Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, tüm bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Örgüt Irak ve Suriye'de bir dönem yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığı 88 bin kilometrekarelik bir alanı yönetiyordu.
IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi ise 26 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.
Örgütün halen Orta Doğu'da 10 bin kadar savaşçısının olduğu sanılıyor.
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