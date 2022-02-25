Irak: İslam Devleti'nin tahrip ettiği arkeolojik kazı alanında restorasyon sürüyor
Irak Eski Eserler ve Kültürel Miras Müdürlüğü, aşırılık yanlısı İslam Devleti militanlarının Irak'ın kuzeyindeki Hatra kentinde zarar verdiği anıt heykellerin restore edildiğini duyurdu.
Ninova vilayetinin başkenti Musul'un yaklaşık 90 kilometre güneybatısında, Irak çölünün ortasında yer alan Hatra, anıt heykeller ve kitabelerin kapladığı yüksek duvarlar ile gözetleme kuleleriyle dolu ve tarihi 2 bin yıl öncesine dayanıyor.
Hatra'daki arkeolojik kazı alanında Perşembe günü gerçekleştirilen bir törende, Irak Eski Eserler ve Kültürel Miras Müdürlüğü, geçtiğimiz üç ayda bazı anıt heykellerin, Iraklı uzmanların Çatışma Bölgelerinde Kültürel Mirasın Korunması İçin Uluslararası İttifak'ın (ALIPH) sponsorluğunda İtalya'nın Uluslararası Akdeniz ve Doğu Çalışmaları Derneği'yle (ISMEO) yaptığı işbirliği sayesinde restore edildiğini açıkladı.
RESTORASYON DEVAM EDİYOR
Irak Kültür Bakanlığı temsilcisi Ali Abi Shalgham, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Ninova vilayetindeki birçok arkeolojik kazı alanında bakım yapıldığını ve bunlara Hatra'daki kazı alanının da dahil olduğunu" söyledi.
Shalgham'ın verdiği bilgiye göre, Hatra'daki eski eserler alanındaki restorasyonun ilk aşaması tamamlandı. Bu kapsamda yönetici ofisleri yenilendi, antik kentin duvarlarının bir kısmına bakım yapıldı ve bunun yanı sıra bazı heykeller ile tapınak kemerlerindeki parçalar restore edildi.
BİRÇOK ESERİ RESTORE ETTİK
Xinhua'ya konuşan İtalyan keşif gezisinin bilimsel direktörü Massimo Vidale de binaları süsleyen ve şehrin ihtişamını yansıtan tahrip edilmiş eski eserleri restore etmenin çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Vidale, "Yıkılan birçok eseri restore ettik ve aynı zamanda bazı binalar inşa ettik. Bunun yanı sıra binlerce eser topladık ve onları orijinal yerlerine geri koyacağız" dedi.
Saddam Hüseyin yönetiminin 2003 yılında ABD liderliğindeki askerler tarafından devrilmesinin ardından, resmi istatistiklere göre Taş Devri, Babil, Asur ve İslam dönemlerine ait yaklaşık 15 bin parça kültürel eski eser yağmacılar tarafından çalındı ya da yok edildi.
IŞİD, BÜYÜK TAHRİBAT VERMİŞTİ
İslam Devleti militanlarının 2014'te Irak'ın kuzeyi ve batısında geniş topraklarda kontrolü ele geçirmesi sonrası Musul Müzesi ve Hatra ile Nimrud antik kentleri yok edilmiş ve büyük miktarda eski eser kaçırılmıştı.
Irak'taki 10 binden fazla nokta, resmi olarak arkeolojik kazı alanı olarak kabul ediliyor, ancak birçoğu düzgün şekilde koruma altında değil ve büyük bölümünde yağmalama devam ediyor.
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