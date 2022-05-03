Irak ordusu ile PKK arasındaki çatışmalar Sincar'da göç başlattı

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmalar, Musul kentinin Sincar ilçesinden göçü başlattı

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 17:25
Irak ordusu ile PKK arasındaki çatışmalar Sincar'da göç başlattı
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Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmanın ardından ilçeden yaklaşık 700 ailenin civar kentlere göç ettiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Kriz Masası Koordinatörü Hüseyin Kalari, basına yaptığı açıklamada, çatışmaların ilçeden göçü başlattığını söyledi.

Kalari, çatışmalardan kısa süre sonra yaklaşık 700 ailenin ilçeden göç ederek daha güvenli bölgelere sığındığını ifade etti.

Göç eden ailelerin çoğunun IKBY'ye geldiğini dile getiren Kalari, Duhok kentine sığınan aileler için gereken desteğin sunulmaya başlandığını kaydetti.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Sincar'da yaşananlar üzerine bugün Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah ve üst düzey askeri yetkililerden oluşan bir heyetin ilçeye denetim ziyaretinde bulunduğu bildirilmişti.


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