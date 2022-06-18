Irak ordusu: IŞİD'e yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı
Irak, terör örgütü IŞİD'in saldırılarının artması üzerine Kerkük ve Salahaddin kentleri arasındaki kırsalda geniş çaplı operasyon başlattı.
Irak ordusu, Kerkük ve Salahaddin kentleri arasındaki kırsalda terör örgütü IŞİD'e yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.
Irak Federal Polis Gücü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada,operasyon sırasında Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi ile Kerkük arasındaki kırsalda güvenlik güçlerinin arananlar listesinde olan bir IŞİD'li teröristin yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada, bölgede IŞİD mensuplarına ait çok sayıda sığınağın imha edildiği operasyonda mühimmat, silah ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.
IŞİD'in, özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki varlığı ve saldırıları sürüyor.
Video Haberler
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- Enflasyonda korkutan senaryo
- Kripto para piyasaları toz duman!
- Memur ve emekli zammını etkileyecek
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- Havalimanı arazisine okul yapacaklar