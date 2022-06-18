Irak ordusu: IŞİD'e yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 15:41

Irak ordusu, Kerkük ve Salahaddin kentleri arasındaki kırsalda terör örgütü IŞİD'e yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Irak Federal Polis Gücü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada,operasyon sırasında Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi ile Kerkük arasındaki kırsalda güvenlik güçlerinin arananlar listesinde olan bir IŞİD'li teröristin yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede IŞİD mensuplarına ait çok sayıda sığınağın imha edildiği operasyonda mühimmat, silah ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

IŞİD'in, özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki varlığı ve saldırıları sürüyor.