Irak parlamentosu: İsrail ile ilişkileri normalleştirmek suç sayılacak

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:52

Irak parlamentosu, İsrail'e yönelik bir diplomatik adım atarak, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini 'suç' sayan yasa tasarısını onayladı.

Irak Parlamentosu Enformasyon Ofisi, "İsrail ile normalleşmeyi ve herhangi bir ilişkinin kurulmasını yasaklayan yasa taslağının Hukuk Komisyonu tarafından sunulan ilk incelemesinin tamamlandığını" bildiren bir bildiri yayınladı.

Irak parlamentosundan yapılan açıklamada, yasanın İsrail ile ilişki kurmak isteyen herhangi bir partiye caydırıcı yaptırımlar getireceği de yer aldı.

Yasanın amacının, ülkenin milli ve dini kimliğini korumak ve İsrail ile ilişki kurmaya çalışanları engellemek olduğu belirtildi.

HAMAS, YASAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı da İsrail ile normalleşmeye karşı çıkmak adına birtakım adımlar uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin halkına destek amaçlı bir kültür haftası düzenleneceği belirtildi. Bakanlık, diğer devlet kurumlarının da bu önemli konuda sorumluluk almalarını istedi.

Hamas, Irak parlamentosunun yasa taslağını onaylamasını memnuniyetle karşıladı. Diğer İslam ülkelerini, Irak'ın uyguladığı adımları takip etmeye çağırdı.

Geçtiğimiz yıl, Irak Yüksek Yargı Konseyi, İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için bir toplantıya katılan bazı kişiler hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.