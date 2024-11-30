Irak: Suriye sınırı tamamen kapalı

Irak yetkilileri, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.

Irak: Suriye sınırı tamamen kapalı
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İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 22:09

Suriye'de çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi.

Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.


Etiketler: #suriye #ırak #sınır güvenliği

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