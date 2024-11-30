Irak: Suriye sınırı tamamen kapalı
Irak yetkilileri, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.
Suriye'de çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor.
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi.
Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.
Etiketler: #suriye #ırak #sınır güvenliği
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