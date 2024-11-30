Suriye'de flaş iddia... 'YPG, Halep Havalimanı’nda kontrolü ele geçirdi’
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), çatışmaların sürdüğü Halep’teki uluslararası havalimanında kontrolü el aldığı iddia edildi.
PKK/YPG'nin, başta Heyet Tahrir Şam (HTŞ) olmak üzere çeşitli terörst grupların, şehir merkezinin bir kısmında kontrolü ele aldığı Halep kentinde, zırhlı araçlarla uluslararası havalimanı’na girdiği ve kontrolü ele geçirdiği öne sürüldü.
#??????_??????— ?????? ?????? ????? ??????? (@syriahr) November 30, 2024
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Konuya dair henüz Suriye makamları tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
SOHR: HAVALİMANI KÜRT GÜÇLERİN ELİNE GEÇTİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), havalimanın kontrolünün "Kürt güçlerin elinde olduğunu" iddia etti.
SOHR'un aktardığına göre, Suriye ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından YPG, Şehba ile Halep şehri arasındaki kontrol noktalarının ve Eşrefiye mahallesindeki kontrol noktalarının kontrolünü ele geçirdi.
Öte yandan, Suriye hükümet güçlerinin Halep'in doğu kırsalındaki Maskana'ya çekilmesinin ardından Kürt grupların, Halep'in doğu kırsalındaki Tel Hafer, Tel Aaran ve Tel Hasil kasabalarına ve diğer köylere doğru ilerlediği bildirildi.
Following withdrawal of regime forces | Kurdish Forces expand in towns and suburbs of Aleppo and take control of checkpoints#SOHRhttps://t.co/UvP6710tXP— ?????? ?????? ????? ??????? (@syriahr) November 30, 2024
NE OLMUŞTU?
Cihatçı grupların, 27 Ekim'de başlattıkları saldırının üçüncü gününde, Halep’in batısındaki yerleşimlerden geçerek doğuya doğru ilerlediği ve kentin sembolü olan Halep kalesine ulaştıkları bildirildi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, terörist grupların Suriye bayraklarını indirerek yerine kendi sembollerini içeren flamaları göndere çektikleri görüldü.
Basından derlenen bilgilere göre, Çarşamba günü başlayan bu saldırı, "cihatçı gruplar tarafından son 7 yıldır kaydedilen en büyük ilerleme" olarak kayıtlara geçti.
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