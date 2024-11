Suriye'de flaş iddia... 'YPG, Halep Havalimanı’nda kontrolü ele geçirdi’

PKK/YPG'nin, başta Heyet Tahrir Şam (HTŞ) olmak üzere çeşitli terörst grupların, şehir merkezinin bir kısmında kontrolü ele aldığı Halep kentinde, zırhlı araçlarla uluslararası havalimanı’na girdiği ve kontrolü ele geçirdiği öne sürüldü.

Konuya dair henüz Suriye makamları tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), havalimanın kontrolünün "Kürt güçlerin elinde olduğunu" iddia etti.

SOHR'un aktardığına göre, Suriye ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından YPG, Şehba ile Halep şehri arasındaki kontrol noktalarının ve Eşrefiye mahallesindeki kontrol noktalarının kontrolünü ele geçirdi.

Öte yandan, Suriye hükümet güçlerinin Halep'in doğu kırsalındaki Maskana'ya çekilmesinin ardından Kürt grupların, Halep'in doğu kırsalındaki Tel Hafer, Tel Aaran ve Tel Hasil kasabalarına ve diğer köylere doğru ilerlediği bildirildi.

