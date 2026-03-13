Irak’ta ABD’ye ait yakıt ikmal uçağı düştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının düştüğünü açıkladı.
CENTCOM’un açıklamasına göre olay, İran karşı yürütülen “Operation Epic Fury” kapsamında “dost hava sahasında” meydana geldi.
İki uçağın kazaya karıştığı belirtilirken, uçaklardan birinin Irak’ın batısına düştüğü, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.
ABD ordusu, kazanın düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle gerçekleşmediğini vurguladı.
Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili daha fazla bilginin gelişmelere göre paylaşılacağı kaydedildi.