Irak’ta yolsuzluk operasyonu büyüyor: Çalınan para 2 trilyon doları aştı

Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamalarda Haddad, 2003 yılından bu yana ülkeden çalınan paranın 2 trilyon doları aştığını, Başbakan Zeydi liderliğinde yürütülen yolsuzlukla mücadele operasyonunun ise "kırmızı çizgiler veya bir zaman sınırı olmaksızın" kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Haddad, soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi vererek, Başbakan Zeydi'nin itirafların kendilerine ulaşmasından endişe eden bazı siyasi çevrelerin baskı ve itirazlarını kesin bir dille reddettiğini, operasyonların sürdürülmesi konusunda kararlılık gösterdiğini belirtti.

Günlük baskınların hız kesmeden sürdüğünü ve gözaltına alınanların sayısına dair henüz nihai bir istatistiğin bulunmadığını aktaran Haddad, yakalanan ana şüphelilerin detaylı itirafları sayesinde yeni isimlere ulaşıldığını aktardı.

Zanlıların el konulan mal varlıkları ve gayrimenkullerinin "akıl ve mantık sınırlarını zorlayacak" boyutlarda olduğunu vurgulayan Hukuk Danışmanı, sadece tek bir yetkilinin kendi veya ailesinin adına kayıtlı 50'den fazla lüks gayrimenkulün tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin ülke dışına veya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafına kaçmaya çalıştığına dikkati çeken Haddad, IKBY makamlarının süreçte iş birliği yaparak bu kişilerden 8'ini Bağdat'a teslim ettiğini ifade etti.

Haddad son olarak, söz konusu yolsuzluk davalarının tamamen kamuoyuna açık ve şeffaf mahkemelerde görüleceğini, el konulan tüm nakit para ile gayrimenkullerin istisnasız Irak devlet hazinesine devredileceğini sözlerine ekledi.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında önceki gün sabaha karşı Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de, yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Irak Başbakanı Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını vermişti.