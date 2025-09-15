Irak’tan ‘Arap NATO’su’ önerisi

Irak, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Arap ve İslam ülkelerinin acil toplandığı zirvede Araplar arasında bir ülke saldırıya uğradığında hepsinin cevap vermesini öngören NATO benzeri bir askeri örgütlenme modeli önerdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, herhangi bir Arap veya İslam ülkesine yönelik saldırılara NATO tarzı bir kolektif güvenlik oluşumu önerdi. Buna göre, bir ülkeye yönelik saldırı, tüm ülkelere yönelik bir saldırı olarak değerlendirilecek.

Doha'da düzenlenen acil Arap-İslam zirvesinde konuşan el-Sudani, “Herhangi bir Arap veya İslam ülkesinin güvenliği ve istikrarı, kolektif güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

“Güvenlik Konseyi ve uluslararası kuruluşlara tutumumuzu iletmek için ortak bir Arap-İslam komitesi kurulmasını” önerdiğini de sözlerine ekledi.

'İSRAİL'İ CAYDIRMALIYIZ'

Zirveye katılan delegeleri, Katar'a yönelik “tüm sınırları aşan ve her türlü insani ilkeyi ihlal eden” saldırıyı kınayan “birleşik bir Arap ve İslam tutumu” sergilemeye ve ateşkes için kapsamlı bir yol haritası geliştirmeye çağırdı.

MISIR'IN ÖNERECEĞİ KONUŞULUYORDU

Arap basınındaki haberlere göre Mısır’ın, NATO'yu örnek alan ortak bir Arap askeri gücünü fikri için çalışma yaptığı öne sürüldü. Söz konusu hamlenin gerçekleşecek Arap zirvesinde görüşülmesi bekleniyor.