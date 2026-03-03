Irak’tan kritik hamle: Ceyhan’a petrol akışı durdu

Bağdat hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nden Adana'daki Ceyhan’a uzanan ana boru hattı üzerinden ham petrol ihracatını durdurdu.

Kararın, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar nedeniyle üreticilerin önlem amaçlı üretimi azaltmasının ardından alındığı bildirildi.

Bloomberg’in haberine göre, günlük yaklaşık 200 bin varillik ihracat akışı kesildi. Üretimin ise yaklaşık 50 bin varil/gün seviyesine gerilediği ve bu miktarın yalnızca yerel tüketim için kullanıldığı aktarıldı.

Üreticilerin, artan güvenlik riskleri nedeniyle üretimi ihtiyati olarak düşürdüğü belirtildi. Ceyhan hattı, Irak petrolünün küresel piyasalara taşınmasında kritik bir güzergâh olarak öne çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Komutanı’nın kıdemli danışmanlarından Ebrahim Jabari, Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı.

Jabari, “Boğaz kapalı. Geçmeye çalışan olursa Devrim Muhafızları ve donanma o gemileri ateşe verir” ifadelerini kullandı.

Jabari ayrıca, petrol boru hatlarının hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulunarak, İran'ın bölgeden “tek bir damla petrolün” bile çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.