Irak: Yakında Türkiye ve İran ile su sorununu görüşeceğiz

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:48

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:48

Irak Su Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Raid el-Ceşami, Türkiye ve İran ile su krizini görüşmek üzere, "çok yakında" özel bir teknik toplantı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Irak Haber Ajansı, Ceşami'nin, Irak'ın, "menba ülkelere, kalıcı anlaşmalara gidilmesi ve geçmişte yapılan geçici anlaşmaların sayfalarının çevrilmesi gerektiğini, çünkü su durumunun değiştiğini bildirdiğini" aktardı.

Ceşami, "Suyu paylaştığımız ülkelerin yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, sudan payımıza düşenin tamamını almamız ve sorunları büyütme dilinden uzak, diplomatik yollardan çözülmesi için teknik çabaları yoğunlaştırmamız gerektiği üzerinde duruldu" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise "Üçüncü Bağdat Uluslararası Su Konferansı" öncesinde yaptığı açıklamada, "ülkesindeki su krizinin acil uluslararası müdahale gerektirdiğini ve sorunun önceki yönetimden miras kaldığını" söyledi.

"BU YIL ZOR OLACAK"

Irak Su Kaynakları Bakanı Avni Diab, geçtiğimiz günlerde gelecek sezonda su seviyesi konusunda alarm verdi. Diab, "Mayıs ayından sonra bakanlık, vatandaşların tüketim ihtiyacına ek olarak yüksek sıcaklıklar ve bunun sonucunda suyun buharlaşmasıyla ortaya çıkan büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak" diye konuştu.

Diab, "Bu yıl zor olacak" diyerek, en önemli hususun, "bu az miktardaki suyun nasıl adil bir şekilde dağıtılacağı gibi zorlukların" olduğunu kaydetti.

EN ÇOK ETKİLENEN BEŞİNCİ ÜLKE

Irak, azalan yağış oranlarıyla birlikte kötüleşen kuraklık riskleri ve başta İran ve Türkiye olmak üzere Dicle ve Fırat nehirlerini besleyen komşu ülkelerden gelen sudaki eksiklik nedeniyle su sorunuyla karşı karşıya.

Bunun yanında Birleşmiş Milletler'e göre Irak, dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenen "beşinci ülke" oldu.