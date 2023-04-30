İran: Irak'ta bir Amerikalının bile bulunması çok fazla

Yayınlanma: 30.04.2023 - 15:46

Güncelleme: 30.04.2023 - 15:46

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumartesi günü Tahran'da Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşid ile yaptığı görüşmede ABD ordusunun Irak'taki varlığını kınadı.

Ali Hamaney, İran ve Irak'a "ikili işbirliğini" genişletme çağrısında bulundu.

Hamaney, "Irak'ta bir Amerikalının bile bulunması çok fazla. Amerikalılar kimsenin dostu değil ve Avrupalı müttefiklerine bile sadık değiller" dedi.

Hamaney'in yorumları, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçen ay Bağdat'a yaptığı ve Austin'in ABD askerlerinin "Irak'ta kalmaya hazır olduğunu" söylediği habersiz ziyaretin ardından geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Raşid ise Hamaney ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Irak-İran ilişkilerinin öneminin altını çizdi.

ABD-İRAN GERİLİMİ ARTIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim Tahran'ın Suriye'deki eylemleri nedeniyle de artıyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz ay İran destekli grupların Suriye'deki ABD askerlerine saldırılar düzenlemesi üzerine ABD'nin "halkımızı güçlü bir şekilde koruyacağı" sözünü verdi.

Biden'ın açıklamaları, Suriye'de İran destekli bir grubun insansız hava aracıyla düzenlediği ve bir Amerikalının ölümüne, çok sayıda Amerikalının da yaralanmasına yol açan saldırıya karşılık olarak misilleme hava saldırılarını onaylamasından bir gün sonra geldi.