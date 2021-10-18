Irak'ta 300 kişinin ölümüne neden olan patlamanın faili yakalandı
Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin hayatının kaybetmesine neden olan Bağdat kentindeki el-Karrade patlamasının faili Gazvan el-Rubai'nin yakalandığını açıkladı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen ve yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan el-Karrade saldırısının failinin yurt dışında yakalandığını belirtti. El-Kazımi, "Iraklıların kalbinde derin bir yara açan el-Karrade patlamasının faili, 5 yıl aradan sonra kahraman güçlerimiz tarafından yakalandı" ifadelerini kullandı.
ZORLU TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI
Söz konusu saldırının failinin yurt dışında yakalandığına dikkat çeken el-Kazımi, "İstihbarat servisinin sürdürdüğü zorlu bir takibin ardından el-Karrade ve başka saldırıların sorumlusu ve kod adı Ebu Ubeyde el-Bağdadi olan terörist Gazvan el-Rubai, yurt dışında düzenlen bir operasyon sonucunda yakalandı" dedi.
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