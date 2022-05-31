Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

31 Mayıs 2022 Salı, 09:50

Irak’ın batısında bulunan Anbar kentinde, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne 5 adet roket fırlatıldı.

Üssün çevresine düşen roketlerin, hasara neden olup olmadığı açıklanmadı.

Saldırının ardından bölgede arama faaliyeti başlatan güvenlik güçleri, kullanılan roket rampalarını Barvana bölgesinin güneyinde buldu.