Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak’ın Anbar kentinde, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

İHA
31 Mayıs 2022 Salı, 09:50
Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı
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Irak’ın batısında bulunan Anbar kentinde, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne 5 adet roket fırlatıldı.

Üssün çevresine düşen roketlerin, hasara neden olup olmadığı açıklanmadı.

Saldırının ardından bölgede arama faaliyeti başlatan güvenlik güçleri, kullanılan roket rampalarını Barvana bölgesinin güneyinde buldu.

 


ABD ırak

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