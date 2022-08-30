Irak'ta çatışmalar sürüyor: Mukteda es-Sadr açlık grevine başladı

30 Ağustos 2022 Salı, 09:28

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren protestolarda yaşanan şiddet olaylarında can kaybı 10’a yükseldi.

Sadr Hareketi yöneticilerinden Hassan el-Adari sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın bugün başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de güvenlik güçleriyle destekçileri arasında meydana gelen şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu.

El-Adari, Sadr’ın şiddet olayları ve silah sesleri dinene kadar açılık grevine devam edeceğini ifade etti.

Sadr’ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge’ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmıştı.