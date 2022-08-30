Irak'ta çatışmalar sürüyor: Mukteda es-Sadr açlık grevine başladı

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, bugün Yeşil Bölge’de güvenlik güçleriyle destekçileri arasında meydana gelen şiddet olaylarını protesto için açlık grevine başladı.

İHA
30 Ağustos 2022 Salı, 09:28
Irak'ta çatışmalar sürüyor: Mukteda es-Sadr açlık grevine başladı
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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren protestolarda yaşanan şiddet olaylarında can kaybı 10’a yükseldi.

Sadr Hareketi yöneticilerinden Hassan el-Adari sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın bugün başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de güvenlik güçleriyle destekçileri arasında meydana gelen şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu.

El-Adari, Sadr’ın şiddet olayları ve silah sesleri dinene kadar açılık grevine devam edeceğini ifade etti.

Sadr’ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge’ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmıştı.


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