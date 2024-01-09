Irak’ta doğum hastanesinde yangın: 4 bebek öldü

Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:20

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:20

Irak'ın güneyindeki Divaniye kentinde bulunan kadın doğum hastanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Irak Sağlık Bakanı Salih el-Hesnavi olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının hastanede tadilat yapan inşaat firmasına ait atık malzemelerin bulunduğu konteynerde çıktığını, hastane binasının yanmadığını ancak dumanla dolduğunu ifade etti. Bakan el-Hesnavi, dumandan etkilenen 4 dört bebeğin hayatını kaybettiğini aktardı. El-Hesnavi, soruşturmanın nihai sonuçlarının 3 gün sonra açıklanacağını söyledi. Irak Kızılayı ise 36 kişinin yaralandığını, hastaneden 150 çocuk ile 190’dan fazla refakatçinin tahliye edildiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise Sağlık Bakanı el-Hesnavi ile Divaniye Valisi Meysem Abdulilah el-Şehet ile telefon görüşmesi yaparak, ihmali olan yetkililerin görevden alınmalarını ve hastanede tadilat işlerini yapan şirketin soruşturulmasını istedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.