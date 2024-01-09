Irak’ta doğum hastanesinde yangın: 4 bebek öldü

Irak’ta gece saatlerinde bir doğum hastanesinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 4 bebek hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:20
Irak’ta doğum hastanesinde yangın: 4 bebek öldü
Abone Ol google-news

Irak'ın güneyindeki Divaniye kentinde bulunan kadın doğum hastanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Irak Sağlık Bakanı Salih el-Hesnavi olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının hastanede tadilat yapan inşaat firmasına ait atık malzemelerin bulunduğu konteynerde çıktığını, hastane binasının yanmadığını ancak dumanla dolduğunu ifade etti. Bakan el-Hesnavi, dumandan etkilenen 4 dört bebeğin hayatını kaybettiğini aktardı. El-Hesnavi, soruşturmanın nihai sonuçlarının 3 gün sonra açıklanacağını söyledi. Irak Kızılayı ise 36 kişinin yaralandığını, hastaneden 150 çocuk ile 190’dan fazla refakatçinin tahliye edildiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise Sağlık Bakanı el-Hesnavi ile Divaniye Valisi Meysem Abdulilah el-Şehet ile telefon görüşmesi yaparak, ihmali olan yetkililerin görevden alınmalarını ve hastanede tadilat işlerini yapan şirketin soruşturulmasını istedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.


ırak doğum bebek Yangın

İlgili Haberler

İmamoğlu Reuters'a konuştu: 'Son seçimden daha zor olacak'

İmamoğlu Reuters'a konuştu: 'Son seçimden daha zor olacak'
İmamoğlu’ndan sert mesajlar: ‘Bu millet size haddinizi 31 Mart’ta bildirecek'

İmamoğlu’ndan sert mesajlar: ‘Bu millet size haddinizi 31 Mart’ta bildirecek'

En Çok Okunan Haberler