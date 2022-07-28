Irak’ta eski Başbakan el-Maliki’nin silahlı fotoğrafları gündem oldu
Irak’ta dün Şii Sadr Grubu destekçilerinin meclis binasını basmasının ardından eski Başbakan Nuri el-Malik’inin sosyal medyada silahlı fotoğrafları paylaşıldı. Maliki’nin ofisinden yapılan açıklamada, fotoğrafların 2014’te çekildiği iddia edildi.
Irak’ta dün akşam saatlerinde Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçileri, başkent Bağdat’ta hükümet binalarıyla yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’deki meclis binasını bastı. Olayların ardından sosyal medyada Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Başbakan Nuri el-Maliki askeri kıyafetle ve silahla çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.
Sadr ile karşıt gruplarda yer alan el-Maliki’nin korumalarıyla birlikte silahla verdiği pozlar Sadr’a mesaj olarak yorumlanırken, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha sonra fotoğraflarla ilgili açıklama yapan, el-Maliki’nin Ofis Müdürü Hişam el-Rukabi söz konusu fotoğrafların 2014 yılında terör örgütü IŞİD’in ülkeyi işgal ettiği dönemde çekildiğini iddia etti.
Sadr dışındaki bütün Şii tarafları çatısı altında toplayan ve Maliki’nin de içinde bulunduğu Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, meclis binasını basmıştı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanmış ve havaya ateş açmıştı. Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 protestocu yaralanmıştı. el-Maliki ise hükümetten, kurumların korunmasını talep etmişti.
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