Irak’ta halka düşük fiyatla yumurta, un ve tavuk satılacak

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 17:26

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 17:26

Irak haber ajansı INA'ya konuşan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Hannun, temel gıda maddesi sayılan yumurta, un ve tavuğun oluşturulan satış merkezlerinde piyasa fiyatının altında satışa sunulacağını söyledi.

Hannun, konuyla ilgili oluşturulan birimlerde muhtemel fiyat artışlarına karşı da teyakkuzda olduklarını sözlerine ekledi.

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Huzayi, 13 Ocak’ta INA'ya yaptığı açıklamada, yumurta fiyatlarındaki artışın nedenlerine dair şunları söylemişti:

“Komşu ülkelerdeki yumurta fiyatlarındaki artış bizim piyasaya da yansıdı. Tavuk yemi fiyatlarındaki artış da yerli yumurtanın fiyatını artırdı. Her sene bu dönemlerde yumurtaya talep artıyor, arz ve talep meselesi oluşuyor. Yerel yumurta yeterli olmadığı için ithal yumurtaya ihtiyaç duyuluyor”

ATILAN ADIMLAR SONUÇ VERMEDİ

Hükümetin daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yumurta ürünlerinin orta ve güney kentlere ulaştırılmasının yasaklanması yönünde aldığı kararının da kaldırıldığını bildiren Huzayi, bunun yumurta fiyatlarında düşüşü sağlayabileceğini kaydetmişti.

Tarım Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki tavuk üreticilerine devlet desteğiyle verilen yem oranlarında da artışa gidileceğini sözlerine eklemişti.

Ancak Huzayi’nin bir hafta önce yaptığı açıklamalar beklenen sonucu vermedi, hatta yumurta ve tavuk fiyatları bu sürede neredeyse ikiye katlandı.

IRAK DİNARI DEĞER KAYBEDİYOR

Irak’ın yerel para birimi dinar, ABD doları karşısında gittikçe değer kaybediyor. Bu durum piyasada bir bölümü ithalata dayalı gıda ürünlerinin fiyatında artışa neden oluyor.

Irak Merkez Bankası, 1 ABD dolarını 1470 dinar olarak belirlese de kur son günlerde 1650 dinara kadar yükseldi.