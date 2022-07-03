Irak’ta klor gazı sızıntısı: 300’den fazla kişi hastanelik oldu

Irak’ta su artıma tesisinde meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 300’den fazla kişi hastanelere kaldırıldı.

İHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 23:54
Irak’ta klor gazı sızıntısı: 300’den fazla kişi hastanelik oldu
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Ülkenin güneyindeki Zikar kentinde yer alan Kalet el-Sukker kasabasındaki su artıma tesisinde meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 310 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Polis, sızıntının nedeninin klor gazı borusunda oluşan çatlaklar olduğunu belirterek, söz konusu arızayı gidermek için sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.


ırak
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