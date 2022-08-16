Irak'ta Maliye Bakanı Allavi istifa etti
Irak Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi görevinden istifa etti.
Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre, Maliye Bakanı Allavi, Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye istifasını sundu.
Maliye Bakanı Allavi, yerel para birimi dinarın ABD doları karşısında değer kaybetmesini savunmuş ve Irak'ın bu yılı bütçesiz geçirmesi halinde memur maaşlarının ödenmesinde zorluk yaşanabileceğini ifade etmişti.
Irak'ta 2022 genel mali bütçe tasarısı, onaylanması için henüz Meclise gelmedi.
Sadr Hareketi destekçilerinin Meclis bahçesindeki oturma eylemlerinden dolayı Meclis oturumları düzenlenemiyor.
Video Haberler
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Ece Erken bayıldı
- Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki provokasyona sert tepki
- Gaziantep’in Karkamış ilçesine havan saldırısı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi