Irak’ta Sadr destekçileri, protestolara devam edeceklerini bildirdi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:13

Irak’ta siyasi kriz sürüyor. Şii dini lider Mukteda Sadr, geçtiğimiz çarşamba günü parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim yapılması çağrısında bulundu ve takipçilerini talepleri tam olarak karşılanana kadar oturma eylemine devam etmeye çağırmıştı.

Mukteda Sadr destekçileri de talepleri karşılanana kadar başkent Bağdat’ta protestolarına devam edeceklerini açıkladı.

Mukteda Sadr’ın Bağdat Ofisi Başkanı İbrahim Al- Jaberi, eylemlerin devam edeceğini söyleyerek, "Sadr destekçileri, bir haftadan fazla bir süredir buradalar ve mezhep ve etnik fark gözetmeksizin tüm Irak halkına hizmet edecek bir değişimi gerçekleştirmeye kararlılar. Tüm protestocular, parlamentonun feshedilmesi ya da yozlaşmış partilerin kaldırılması ile ilgili talepleri karşılanana kadar oturma eylemine devam edecek" ifadelerini kullandı.

El-Courani aşiret resisi Haider Kareem ise "Aşiret gençleri, Irak’ın iyi bir yaşam sürmesi ve tüm mezheplerden gençlerimiz için güvenli bir yer olması için lider Mukteda es-Sadr’a reformlarda oturma eylemlerini ve desteğini sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Mukteda Sadr’ın Irak yargısından gelecek hafta sonuna kadar meclisi feshetmesini ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih’ten erken seçim tarihini belirlemesini istemesinin ardından Koordinasyon Grubu da hükümet kurma çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, destekçilerini Yeşil Bölge yakınlarında toplanmaya çağırmıştı.