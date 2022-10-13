Irak'ta seçim heyecanı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Irak’ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.
Irak Meclisi'nde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.
İlk turda 277 milletvekili oy kullandı.
Seçimde Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı, mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih 99 oy alırken, KYB üyesi olan ancak seçime bağımsız olarak giren Abdullatif Reşid'e 157 oy çıktı.
329 sandalyeli Irak Meclisinde cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi için 220 vekilin oyu gerekiyordu.
Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak ikinci turunda ise en çok oyu alan aday yarışı kazanacak.
Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a ziyaret
- Belediye binasına silahlı saldırı
- ‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’