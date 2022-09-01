Irak'ta Şii iki milis grup çatıştı: 5 kişi öldü

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:23

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde gece yarısı Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ve İran destekli Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlil Hak milisleri arasında silahlı çatışmalar meydana geldi.

Çatışmalarda Asayib Ehlil Hak'tan 3 milis, Seraya es-Selam'dan da 2 milisin öldüğü aktarıldı.

Sadr'a yakın bir sosyal medya hesabı üzerinden, Hazali'ye milislerini sokaktan toplaması için "uyarı mesajı" yayımlandı.

İran destekli Hazali, bir zamanlar Sadr'ın sağ kolu sayılan isimlerden biriydi. Ancak Sadr ile İran destekli Şii milis lider Hazali arasında uzun zamandır soğuk rüzgarlar esiyor.