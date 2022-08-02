Irak'ta terör örgütü IŞİD'in işlediği suçlara yönelik dava dosyaları toplandı

02 Ağustos 2022 Salı, 14:55

IŞİD'in İşlediği Suçları ve Mağdurları Araştırma Kurulu Sorumlusu Şakir Mahmud Mirani, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mirani, bugüne kadar Sincar sınırlarında 108 toplu mezar tespit edildiğini, bunlardan 57'sinin açıldığını ve 324 kişinin kemiklerinin de ailelerine teslim edildiğini söyledi.

"(DAVALARI) ULUSLARARASI ADALET DİVANINA GÖTÜREMİYORUZ ÇÜNKÜ IRAK ÜYE DEĞİL"

IŞİD'in 1056'sı kadın toplam 2 bin 916 kişiyi kaçırdığını belirten Mirani, "IŞİD'in işlediği suçlarla ilgili şu ana kadar 5 bin 170 dava dosyası oluşturuldu" dedi.

Bu dosyaların uluslararası mahkemelere verilmek üzere hazırlandığına dikkati çeken Mirani, "Ezidilere yönelik katliam davasını Lahey'deki Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanına götüremiyoruz çünkü Irak buraya üye değil" diye konuştu.

IŞİD MAĞDURLARINA YAŞADIKLARINI KAYDA ALDIRMA ÇAĞRISI

Mirani, IŞİD'in zulümlerine şahit olan ve mağduriyet yaşayanlara çağrıda bulunarak, "IŞİD'tan kurtulan bu kişi ve aileler uluslararası kurumlar vasıtasıyla yurt dışına göçtü. Onlara gelip yaşadıklarını kayda alarak buna sahip çıkmaları için sesleniyoruz" ifadelerini kullandı.

IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın IŞİD'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.