Irak'ta valilik binası ateşe verildi
Irak’ın güneyindeki Zikar kentinde valilik binası önünde toplanan protestocular valilik binasını ateşe verdi.
Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde bir grup protestocu valilik binası önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinin ardından protestocular valilik binasını molotofkokteyliyle ateşe verdi. Protestocuları dağıtmak için güvenlik güçleri havaya ateş ederken, göstericiler ise taşla karşılık verdi. Çıkan olaylarda 30'dan fazla güvenlik mensubu yaralandı.
Öte yandan Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından olaylara ilişkin yapılan açıklamada, protestocuların içine sızan provokatörlerin Zikar valiliği binasının girişindeki kabinleri ateşe verdiği belirtildi.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Apple CEO'su öğrenmeniz gereken en önemli dili açıkladı
- Saray’a giderken değişti
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Gerilim tırmanıyor... Açık tehdit
- Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken kare