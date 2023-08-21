Irak'taki reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
Iraklı yetkililer, bir bilgisayar korsanının cinsel içerikli film göstermek için kullanmasının ardından Bağdat'ta tüm elektronik reklam panolarının karartılması emrini verdi.
Irak'ın başkentindeki bir ana yol kavşağındaki bir reklam panosuna, cinsel içerikli video yansıtıldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Polis, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, zanlının reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu belirtildi.
BBC'de yer alan habere göre, zanlının misilleme amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.
Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, bilgisayar korsanının cumartesi günü “yetkililer elektrik kablosunu kesmeden önce birkaç dakika boyunca cinsel içerikli video gösterdiğini” söyledi.
Aynı yetkili, bu "ahlaksız sahneler" nedeniyle yetkililerin, güvenlik önlemleri gözden geçirilene kadar "Bağdat'taki tüm reklam panolarını kapattığını” belirtti.
Başkentte genellikle ürün veya siyasetçilerin reklamını yapmak için kullanılan panolar pazar sabahı karartıldı.
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