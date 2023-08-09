Irak eşcinsel kelimesinin kullanımını yasakladı

Irak basınında yer alan habere göre "eşcinsel" ve "eşcinsellik" kelimelerinin kullanılması yasaklandı.

AA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:55
Irak eşcinsel kelimesinin kullanımını yasakladı
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Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu ''eşcinsel'' ve ''eşcinsellik'' kelimelerinin kullanımı ile ilgili yeni bir karar yayınladı. Kurum'un yayınladığı karara göre, kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organlarında üretilen içeriklerde "eşcinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.

Yayınlanan kararda, "toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunmasının hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

IRAK'TA EŞCİNSELLİK

Irak'ta eşcinseller, daha önce pek çok kez güvenlik güçleri tarafından hedef alınmaları ve tutuklanmalarıyla gündeme gelmişti. 2021 yılında Süleymaniye'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri en az 8 eşcinsel erkeği tutuklamış ve tutuklamanın ardından zorla uygulanan fiziksel muayene Irak'taki eşcinseller arasında korku yaratmıştı.

 Tutuklamalardan iki gün sonra ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu paylaştığı Tweetinde mesajı paylaşarak, Kürt kentindeki olayı "endişeyle" izlediğini kaydetmişti.


ırak eşcinsel Yasak

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