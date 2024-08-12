Irak'taki Şii milis grubu ABD'yi tehdit etti: 'İran'a saldırı halinde...'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:56

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:56

İran yanlısı Şii milis grup tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD güçlerinin bir kez daha Irak'taki üyelerini hedef almaya veya hava sahasını kullanarak İran'a saldırılar düzenlemeye kalkışması halinde herhangi bir kısıtlamaya bağlı kalmadan sınırsız karşılık verileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'ne hava saldırısı düzenlendiği ve ABD'li askerlerin yaralandığı basına yansımıştı.

Amerikan medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, 2 roketle düzenlenen saldırıda 5 Amerikan askerinin ve 2 sözleşmeli personelin yaralandığını, yaralılardan 5'inin hemen üste tedavi edildiğini ve tüm yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.

Ayn el-Esed Üssü'ne yapılan saldırıyı "Devrimciler" isimli bir grup üstlenmişti.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "İslami Direniş Koordinasyonu" adlı grup, "Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.