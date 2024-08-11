İran, Trump’ın kampanya ekibinin 'siber saldırı' suçlamalarını reddetti

Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:42

Güncelleme: 11.08.2024 - 18:42

İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Tahran'ın, Trump kampanyasına yönelik düzenlenen siber saldırıya ilişkin belgelere erişimi olduğu ve anonim bir hesaptan Trump kampanyasının iç operasyonlarıyla ilgili belgeleri içeren e-postalar almaya başladığına yönelik iddialar reddedildi.

Açıklamada, "İran yönetiminin, ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir amacı ya da gerekçesi yoktur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Konuya ilişkin Trump kanadından yapılan açıklamada, Trump kampanyasının sözcüsü Steven Cheung, "2024 seçimlerine müdahale etmeyi ve demokratik sürecimize kaos tohumları ekmeyi amaçlayan" diyerek, anonim bir hesaptan dahili belgeler alındığını iddia etmişti.