Irak'tan Türkiye'ye 'operasyon' tepkisi: Her türlü saldırıyı reddediyoruz

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:44

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:44

Irak, Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklamasının ardından, "ülke topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı reddettiklerini" açıkladı.

Irak Başbakanlığı, Pazar günü Başbakan El Sudani'nin Cumhurbaşkanı Abdul Latif Abdüllatif Reşid, Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faiq Zidan'ın da yer aldığı bir toplantıya katıldığını ve toplantıda ülkedeki genel durumun konuşulduğunu bildirdi.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "ülke topraklarını hedef alan her türlü saldırganlığın iyi komşuluk ilkelerine aykırı olduğu, ülke ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "sorunların ve farklılıkların diyalog, anlayış, işbirliği ve ortak koordinasyon yoluyla çözülmesi" gerektiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiği, içinde sorumlu teröristlerin de bulunduğu 20 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacakları" vurgulanarak, "Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine, 1 Ekim 2023 saat 21.00'de hava harekatları icra edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir."

Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "operasyon sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı" vurgulandı.