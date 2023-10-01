İddia: Ankara'daki saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

Yayınlanma: 01.10.2023 - 21:17

Güncelleme: 01.10.2023 - 21:29

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen saldırıyı terör örgütü PKK üstlendiği iddia edildi.

T24'te yer alan habere göre, terör örgütü tarafından "saldırıyı üstlendiklerini" öne süren bir açıklama yapıldı. Açıklama ilk olarak bir Telegram kanalından yapıldı, ardından da örgüte yakın bazı hesaplar tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, saldırıya düzenleyen teröristlerin kimlikleri de "Bu büyük ve tarihi eylem Rojhat Zilan ve Erdal Şahin yoldaşlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadeleriyle duyuruldu.

İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı...



Ankara Kızılay'daki terör saldırısında en net görüntüler ortaya çıktı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 1, 2023

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAKIN DÖNEM SALDIRILARINI HATIRLATTI

Ankara'daki saldırı, altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırıdan bir yıl sonra gerçekleşti. Yaşanan bu olay, 2015-17 arasında çeşitli terörist gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıları da hatırlattı.