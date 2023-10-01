İddia: Ankara'daki saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi
Ankara'da sabah saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıyı terör örgütü PKK'nin üstlendiği iddia edildi. Taksim saldırısından yaklaşık bir yıl sonra meydana gelen bu olay terör örgütlerinin son dönem saldırılarını da hatırlattı.
Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen saldırıyı terör örgütü PKK üstlendiği iddia edildi.
T24'te yer alan habere göre, terör örgütü tarafından "saldırıyı üstlendiklerini" öne süren bir açıklama yapıldı. Açıklama ilk olarak bir Telegram kanalından yapıldı, ardından da örgüte yakın bazı hesaplar tarafından paylaşıldı.
Açıklamada, saldırıya düzenleyen teröristlerin kimlikleri de "Bu büyük ve tarihi eylem Rojhat Zilan ve Erdal Şahin yoldaşlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadeleriyle duyuruldu.
İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 1, 2023
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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAKIN DÖNEM SALDIRILARINI HATIRLATTI
Ankara'daki saldırı, altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırıdan bir yıl sonra gerçekleşti. Yaşanan bu olay, 2015-17 arasında çeşitli terörist gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıları da hatırlattı.
- 5 Ocak 2017: İzmir'de bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda bir polis memuru ve bir adliye çalışanı hayatını kaybederken en az 10 kişi yaralandı. Yetkililer saldırının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu açıkladı.
- 31 Aralık 2016: Yılbaşı günü İstanbul'da bir gece kulübünde bir silahlı saldırganın ateş açması sonucu 39 kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi.
- 17 Aralık 2016: Kayseri'de bomba yüklü bir aracın askeri personeli taşıyan bir otobüse çarpması sonucu 13 asker öldü, 56 asker yaralandı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü PKK'nın bir kolu üstlendi.
- 10 Aralık 2016: İstanbul'da bir futbol stadyumunun dışında biri arabaya yerleştirilmiş, diğeri ise canlı bomba ile gerçekleşen ikiz bombalı saldırılar çoğu polis 44 kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olan TAK üstlendi.
- 26 Ağustos 2016: Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir polis merkezine düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu PKK üstlendi.
- 20 Ağustos 2016: Bir canlı bombanın Gaziantep kentinde bir düğüne düzenlediği saldırıda en az 51 kişinin ölümüne neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saldırganın IŞİD ile çalıştığını söyledi.
- 28 Haziran 2016: İstanbul'da havalimanına düzenlenen üçlü canlı bomba saldırısı ve silahlı saldırıda 45 kişi öldü, 160'tan fazla kişi yaralandı. Saldırının failleriyle bağlantılı olan ve IŞİD ile bağlantılı olduklarına inanılan kişilere müebbet hapis cezası verdi.
- 19 Mart 2016: Canlı bir bomba İstanbul'un merkezindeki İstiklal Caddesi'de dört kişiyi öldürdü. Yetkililer patlama sonucunda ikisi ABD vatandaşlığına sahip üç İsrailli ve bir İran vatandaşının öldüğünü doğruladı. Yetkililer saldırıdan IŞİD'in sorumlu olduğunu açıkladı.
- 13 Mart 2016: Başkent Ankara'nın merkezinde kalabalık bir ulaşım merkezinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti.
- 17 Şubat 2016: Ankara'da silahlı kuvvetler karargahı, parlamento ve diğer hükümet binalarının yakınında askeri otobüslerin yanında patlayıcı yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu yirmi sekiz kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
- 12 Ocak 2016: Canlı bomba, İstanbul'un tarihi merkezinde çoğu Alman turist olmak üzere en az 10 kişiyi öldürdü.
- 10 Ekim 2015: Ankara'da meydana gelen ikiz bombalı saldırılarda şehrin ana tren istasyonunun dışında 100'den fazla kişi öldü. IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen failleri ömür boyu hapis cezası verildi.
- 20 Temmuz 2015: IŞİD'ten bir canlı bomba Suriye sınırı yakınlarındaki Suruç'ta gerçekleştirdiği saldırıda çoğu genç öğrencilerden oluşan 30'dan fazla kişiyi öldürdü.
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